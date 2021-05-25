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В ОП предложили доработки по "оружейному" законопроекту

Политика

Новости по законопроекту, касающегося усиления контроля за оборотом оружия, а также выдачи нужных медицинских документов для его получения. По мнению представителей Общественной палаты, стоит внести в законопроект некоторые изменения.

Общественная палата РФ
 

Напомним, что в ГД законопроект попал 17 мая. А 25 мая стало известно, что председателю ГД Вячеславу Володину направили письмо с предложениями от экспертов ОП. В пресс-службе ОП уточняют, что отправителем выступила секретарь Лидия Михеева. Данные приводит ТАСС.

Справки

В частности, предлагается следующая поправка — нужно

"…строго ограничить круг медицинских организаций, проводящих медицинское и психиатрическое освидетельствование, допустив к ним только специализированные государственные или муниципальные организации по месту жительства или пребывания гражданина".

Говоря простым языком: проводить процедуру освидетельствования нужно не в районной поликлинике, а в стенах ПНД (психоневрологического диспансера). И силами не неких "отдельных докторов", а созданной именно под вышеуказанную задачу комиссии врачей-психиатров.

Болезни

Врач
 

Также указывается: нужен обновлённый перечень заболеваний, при которых оружие вообще "противопоказано".

"В настоящее время в названном постановлении критерием, ограничивающим право на владение оружием, является лишь наличие хронического и затяжного психического расстройства с тяжёлыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, которое предполагает установление диспансерного наблюдения и признание человека невменяемым в отношении совершённого им общественно опасного деяния.

Сохранение данной формулировки означает, что при очень широком круге расстройств, создающих серьёзные риски, ограничить право на владение оружием по медицинскому основанию невозможно. Фактически, таким образом, невозможно отказать в праве на владение оружием, если человек не находится под диспансерным наблюдением", — указано в письме.

Более верным решением стало бы создание особой системы, критерии которой помогли бы специалистам принять решение касательно выдачи или невыдаче желанной справки.

Дополнения

Кроме того, по мнению экспертов ОП, стоит

"…обязать военно-врачебные комиссии обмениваться информацией с психоневрологическими диспансерами по месту жительства заявителя о результатах его психиатрического освидетельствования при проведении военно-врачебной экспертизы".

Да и само обследование надо "перетряхнуть": тут тоже нужны как чёткий порядок, так и чёткий набор методик.

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