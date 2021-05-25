"Антагонисты Запада": Кургинян о России и "комбинациях" властей США

У руля США встало правительство, которое можно охарактеризовать как "мелкое" и "коррумпированное". При этом идея борьбы с Россией непоколебимо остаётся в списке американских приоритетов. Кроме того, опасная для России ситуация развивается "благодаря" США и на Ближнем Востоке.

Ситуацию с властями США описал лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян. Он уверен, что вашингтонские "работы" по Украине продолжатся, как и продолжится антироссийский курс США.

"Это мелкое сейчас очень правительство пришло в Соединённые Штаты. Оно будет так запутываться в собственных комбинациях чисто корыстного типа, что дальше некуда. Вся эта деятельность Байдена на Украине будет продолжена и усилена. Там уже видно, как будет это всё в других точках. Но через это всё идёт их воля к освобождению джина из этой бутылки. К остановлению этого модерна — это первое и второе — республиканцы ненавидят Европу люто, а демократы нет", — уточнил Кургинян в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым".

На Ближнем Востоке США, продолжил эксперт, будут изображать "борьбу с авторитаризмом", под видом которой будет проведена поддержка оружием различных радикальных группировок.

"Мы в этом благополучии нашем национально-суверенном можем ли выстоять, или мы вновь должны превращаться в империю и договаривать до конца, в чём наше отличие от них и насколько мы не просто другие, а антагонисты этого самого Запада — хранители истории и гуманизма от тупой миссии демонтажа истории гуманизма, которую Запад взял на себя сейчас", — подытожил эксперт.

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