Матвиенко назвала профессию, которую не заменит ИИ

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) развиваются всё активнее, и представителям некоторых профессий можно начинать беспокоиться о своём будущем. Однако есть профессия, где ИИ никогда не станет "главным" — при этом она ещё и трендовая.

"Профессия военного всегда останется, её не заменит никакой искусственный интеллект. Активно развивается искусственный интеллект, скоро он заменит многих работников на многих местах. Они будут просто не нужны. Но только не офицер российской армии. Защищать Родину всегда будет модно, в тренде и очень важно", — заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с воспитанниками Кемеровского президентского кадетского училища 24 мая.

Матвиенко отметила, некоторые профессии благодаря развитию технологий и вовсе исчезнут — "все забудут" о них.

"Поверьте мне, многих профессий не будет, они уйдут и все забудут, что были такие профессии", — заключила Матвиенко.

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