Хоть шерсти клок: об идее компенсации за назойливые рекламные звонки

Не хочется пропустить важный звонок, а в трубке предлагают очередной кредит. Телефонная реклама набирает обороты: огромный рынок с разнообразными сервисами доступен почти всем желающим прорекламировать себя и свои услуги.

По сведениям "Российской газеты", примерно каждая пятая жалоба в ФАС связана именно с телефонным спамом. И вот — решение: первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести плату за то, что люди вынуждены слушать рекламу.

Насколько работоспособна предложенная схема? Поможет ли она умерить аппетиты любителей назойливой рекламы? Корреспонденты "Правды.Ру" узнали мнение экс-депутата, члена ЦК КПРФ Вячеслава Тетекина.

В "прицеле" рекламщиков — даже эксперт

Эксперт отмечает: с данной проблемой сталкивался, причём в последние месяцы получал по пять-шесть подобных звонков в сутки. Идея с "платной" рекламой весьма неплоха: она позволит в значительной степени сдержать активность "любителей" телефонной рекламы.

"Я поддерживаю меры по ограничению этой назойливой рекламы. Чем дальше, очевидно, тем будет хуже: ещё поставят это дело на поток, и мы будем захлёбываться в этих телефонных звонках", — уточняет Тетекин.

Шире шаг: телезрителям тоже нужен "бонус"

Касательно жизнеспособности идеи: технологии сегодня дошли до внедрения чипов в человеческий мозг, так что и настроить систему "оплаты" за телефонную рекламу специалистам соответствующей области наверняка по силам.

"Самое главное: сразу же отбить назойливое вторжение в частную жизнь. Я считаю, что рекламные звонки нужно автоматом пресекать, поскольку человек не жаждет получить рекламу. Если ему что-то хочется узнать, он без проблем получит данные самостоятельно", — уверен Тетекин.

Хотя вопрос, продолжает эксперт, можно и нужно ставить шире. Например, телевидение: сократились интервалы между рекламными блоками, что мешает смотреть передачи.

"Телевидение стало невозможно смотреть — каждые пять-десять минут передачи прерывают на рекламу. Это раздражает до невозможности. Поэтому очевидно: нужно и абонентам телевидения платить за то, что они мучаются с непрерывной рекламой", — предлагает идею Тетекин.

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