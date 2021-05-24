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Песков об инциденте с Ryanair: "Не буду ничего комментировать"

Политика

Ситуацию с самолётом компании Ryanair, вынужденным сесть в Белоруссии, комментировать в Кремле отказались. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, комментарий в данном случае стоит оставить экспертам, представляющим международные авиаструктуры.

Песков об инциденте с Ryanair: "Не буду ничего комментировать"

Напомним кратко о ситуации с Ryanair: выполнявший перелёт Афины — Вильнюс самолёт сел в Белоруссии, после чего был арестован активист и оппозиционер Роман Протасевич.

"Я, наверное, сразу оговорюсь: я не буду ничего комментировать по самолету Ryanair", — заявил Песков для представителей СМИ 24 мая.

Он отметил, что в данной ситуации надо опираться на международные нормы, сложившиеся в авиации.

"…международные авиационные власти здесь должны давать какую-то оценку с точки зрения соответствия или не соответствия этим международным нормам", — уверен представитель Кремля.

Также Песков не стал говорить о том, были ли на борту "агенты России" и были ли задержаны граждане нашей страны.

"Мы не располагаем такой информацией, кто там находился, что они утверждают. Здесь нет никаких комментариев", — заключил Песков.

Напомним, что касательно "агентов" (на этот раз — белорусских) ранее поступали из МИД Ирландии.

"Самолёт покинули пять или шесть человек, но арестован был только один. Это позволяет предположить, что остальные были сотрудниками спецслужб", — приводят в Reuters слова глава МИД Ирландии Саймона Ковени.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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