Черноморский слив: из СФ ответили Киеву по поводу воды в Крыму

Очередное заявление из Киева, связанное с "делами водными". Пресс-секретарь украинского МИД нашёл "виновных" в растрате воды в Крыму, а также сказал "пару ласковых" касательно снабжения полуострова живительной влагой.

Как ранее заявил Олег Николенко, воду на полуострове потратили военные из РФ. Поставки воды с украинской территории, подчеркнул пресс-секретарь, реальны только после того, как полуостров "деоккупируют и демилитаризуют". Однако Никоненко, видимо, не в курсе простого факта: Россия готова сделать так, чтобы Украина вообще оказалась исключённой из "водоснабжающего уравнения".

Комментарий касательно слов Николенко и ситуации с водой в Крыму дал для "Общественной службы новостей" сенатор Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков.

"Они говорят одно и тоже: деоккупация, демилитаризация. Но если говорить о деоккупации, то она произошла семь лет назад — в 2014 году, когда Крым вошёл в состав России. Это была не территория Украины, и они относились к нам, как не к своей земле. В составе России мы в родной стране. Они должны понять: мы не собираемся упрашивать их дать нам воду. Мы без днепровской воды уже успешно решаем проблемы водоснабжения. Ещё в недостаточной степени мы обеспечили водой город Алушта, есть проблемы в Симферопольском районе. Но и эти проблемы мы решим сами. А днепровскую воду они могут сливать в Чёрное море. Видимо, они полагают, что используя её таким образом, они получают огромную прибыль. Я бы предпочёл вообще не реагировать на слова их МИД", — сообщил Цеков.

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