EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Россияне массово скупают загородные участки
Сергей Соседов прокомментировал конфликт между Пугачёвой и Киркоровым
Анастасия Макеева показала фрагмент своей подводной свадьбы
Григоренко не сыграет за Россию против Словакии на чемпионате мира
Названы семь причин есть репчатый лук каждый день
Экс-жена Тимати рассказала о своих амбициях в отношениях с мужчинами
Сборную Белоруссии призывают выгнать с ЧМ из-за ситуации с Протасевичем
Собчак раскрыла свою подлую тактику в браке с Богомоловым
Ревнивый житель Башкирии едва не убил скалкой свою сожительницу

Черноморский слив: из СФ ответили Киеву по поводу воды в Крыму

Политика

Очередное заявление из Киева, связанное с "делами водными". Пресс-секретарь украинского МИД нашёл "виновных" в растрате воды в Крыму, а также сказал "пару ласковых" касательно снабжения полуострова живительной влагой.

Черноморский слив: из СФ ответили Киеву по поводу воды в Крыму

Как ранее заявил Олег Николенко, воду на полуострове потратили военные из РФ. Поставки воды с украинской территории, подчеркнул пресс-секретарь, реальны только после того, как полуостров "деоккупируют и демилитаризуют". Однако Никоненко, видимо, не в курсе простого факта: Россия готова сделать так, чтобы Украина вообще оказалась исключённой из "водоснабжающего уравнения".

Комментарий касательно слов Николенко и ситуации с водой в Крыму дал для "Общественной службы новостей" сенатор Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков.

"Они говорят одно и тоже: деоккупация, демилитаризация. Но если говорить о деоккупации, то она произошла семь лет назад — в 2014 году, когда Крым вошёл в состав России. Это была не территория Украины, и они относились к нам, как не к своей земле. В составе России мы в родной стране.

Они должны понять: мы не собираемся упрашивать их дать нам воду. Мы без днепровской воды уже успешно решаем проблемы водоснабжения. Ещё в недостаточной степени мы обеспечили водой город Алушта, есть проблемы в Симферопольском районе. Но и эти проблемы мы решим сами.

А днепровскую воду они могут сливать в Чёрное море. Видимо, они полагают, что используя её таким образом, они получают огромную прибыль. Я бы предпочёл вообще не реагировать на слова их МИД", — сообщил Цеков.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

В Крыму построят два новых водохранилища
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Россияне массово скупают загородные участки
ДНР отпраздновала своё семилетие с верой в будущее
Сергей Соседов прокомментировал конфликт между Пугачёвой и Киркоровым
Анастасия Макеева показала фрагмент своей подводной свадьбы
Какие психические заболевания передаются по наследству
СССР готовился отдать Курилы назло Китаю
Курс на наказания: эксперт о "тюрьме народов", пропаганде и чиновниках
Григоренко не сыграет за Россию против Словакии на чемпионате мира
Террорист Протасевич должен сидеть. Браво, Лукашенко
Названы семь причин есть репчатый лук каждый день
Популярное
Профилактика
Боль в ушах: причины возникновения и способы устранения

Ухаживать за ушами не так просто, как кажется.

Боль в ушах: причины возникновения и способы устранения
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Полезно знать
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Российский шоу-бизнес
"Позор!": Панин роется в мусорных баках в Испании в поисках выпивки
Здоровье
Какие психические заболевания передаются по наследству
Любовь Степушова Террорист Протасевич должен сидеть. Браво, Лукашенко Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 24 мая: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Игорь Буккер Мир окажется в руках шестипалых? Игорь Буккер
Шоу-бизнес
На Украине требуют от оргкомитета Евровидения поменять правила. Из-за России
Полезно знать
Человек похож на свиней, крыс и синиц
Самолёт с критиком Лукашенко посадили в Минске: что будет дальше
Мир. Новости мира
Самолёт с критиком Лукашенко посадили в Минске: что будет дальше
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников