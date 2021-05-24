EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Экс-жена Тимати рассказала о своих амбициях в отношениях с мужчинами
Сборную Белоруссии призывают выгнать с ЧМ из-за ситуации с Протасевичем
Собчак раскрыла свою подлую тактику в браке с Богомоловым
Ревнивый житель Башкирии едва не убил скалкой свою сожительницу
Жители сёл Ульяновской области не могут выйти из дома из-за мошек
Стали известны 25 участников Лиги чемпионов следующего сезона
С освобождением: общавшегося с Лукашенко украинского депутата "ушли" из партии
Людей с карими глазами признали уникальными
Концепт есть — песни нет: эксперты о девятом месте России на Евровидении

Курс на наказания: эксперт о "тюрьме народов", пропаганде и чиновниках

Политика

Очередная новость о том, что в РФ планируется ужесточение наказания. На этот раз вопрос коснулся автомобилистов: за езду с поддельными номерами хотят карать по УК РФ, в частности — отправлять на обязательные работы, не позволяя "откупиться" штрафом.

дорога

Помогут ли планируемые изменения? Достаточны ли они, и почему проблема шире, чем кажется? Для читателей "Правды.Ру" рассказывает Николай Арефьев, первый заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

Курс на наказания: итогом станет "тюрьма народов"?

Эксперт отмечает: в порядочном государстве всё население в тюрьме не сидит, так что "курс на наказания" не слишком удачен.

"Я подсчитал, у нас за последние 30 лет 21 миллион людей было осуждено. А не слишком ли много? Может быть, все 100% осудить, наказать, на исправительные работы в тюрьмы запихать. Я даже не знаю, у них тюрьм хватит, исправительных работ достаточно будет, чтобы весь народ пересажать?" — комментирует Арефьев.

Тюрьма

В первую очередь, считает эксперт, важно должным образом настроить государственную "машину". Например, активно бороться с коррупцией, выгнать из полиции, прокуратуры и СК взяточников. Кроме того, свою лепту вносит и телевидение.

"Посмотрите, чему учит телевидение: любым преступлениям, причём в каждом фильме раскрывается вся технология, как совершить то или иное преступление. Если так пропагандировать, то сажать просто бесполезно: у нас вся страна превратится в тюрьму народов", — объясняет Арефьев.

С чего начать: "высший эшелон" и его "приключения"

Возвращаясь к теме с поддельными номерами: понятно, что скорее всего их делают с неким злым умыслом, с целью избежать наказания. Но если сегодняшняя распущенность позволяет людям нарушать закон и нормы нравственности, то виноваты в этом прежде всего чиновники, которые пишут такие законы. А также продюсеры и артистическая братия, которая ради наживы создаёт фильмы, пропагандирующие зло и насилие.

"Все фильмы сегодня пропагандируют преступления. А если вы, власть имущие, пропагандируете преступление, то зачем вы тогда сажаете людей? Сажать надо власть имущих, которые занимаются этой пропагандой", — считает эксперт.

перед телевизором

"Один профессор однажды посчитал, сколько за вечер убили людей в фильмах. Получилось 43. Я подсчитал в прошлый раз, у меня получилось 59.

Нужно людей воспитывать в нравственности и, прежде всего, начинать с высшего эшелона, который погряз в коррупции и воровстве", — заключает эксперт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Блогер Эдвард Бил не выплатил компенсацию всем пострадавшим в ДТП - Москва 24
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Григоренко не сыграет за Россию против Словакии на чемпионате мира
Курс на наказания: эксперт о "тюрьме народов", пропаганде и чиновниках
Террорист Протасевич должен сидеть. Браво, Лукашенко
Названы семь причин есть лук каждый день
Экс-жена Тимати рассказала о своих амбициях в отношениях с мужчинами
Сборную Белоруссии призывают выгнать с ЧМ из-за ситуации с Протасевичем
Собчак раскрыла свою подлую тактику в браке с Богомоловым
Польза ежевики: при каких недугах поможет сладкая ягода?
Ревнивый житель Башкирии едва не убил скалкой свою сожительницу
Жители сёл Ульяновской области не могут выйти из дома из-за мошек
Популярное
Профилактика
Боль в ушах: причины возникновения и способы устранения

Ухаживать за ушами не так просто, как кажется.

Боль в ушах: причины возникновения и способы устранения
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Полезно знать
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Российский шоу-бизнес
"Позор!": Панин роется в мусорных баках в Испании в поисках выпивки
Шоу-бизнес
На Украине требуют от оргкомитета Евровидения поменять правила. Из-за России
Любовь Степушова Террорист Протасевич должен сидеть. Браво, Лукашенко Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 24 мая: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Игорь Буккер Мир окажется в руках шестипалых? Игорь Буккер
Полезно знать
Человек похож на свиней, крыс и синиц
Цветы и растения
Птицемлечник: звёздочки в вашем саду
Самолёт с критиком Лукашенко посадили в Минске: что будет дальше
Мир. Новости мира
Самолёт с критиком Лукашенко посадили в Минске: что будет дальше
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников