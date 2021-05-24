Курс на наказания: эксперт о "тюрьме народов", пропаганде и чиновниках

Очередная новость о том, что в РФ планируется ужесточение наказания. На этот раз вопрос коснулся автомобилистов: за езду с поддельными номерами хотят карать по УК РФ, в частности — отправлять на обязательные работы, не позволяя "откупиться" штрафом.

Помогут ли планируемые изменения? Достаточны ли они, и почему проблема шире, чем кажется? Для читателей "Правды.Ру" рассказывает Николай Арефьев, первый заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

Курс на наказания: итогом станет "тюрьма народов"?

Эксперт отмечает: в порядочном государстве всё население в тюрьме не сидит, так что "курс на наказания" не слишком удачен.

"Я подсчитал, у нас за последние 30 лет 21 миллион людей было осуждено. А не слишком ли много? Может быть, все 100% осудить, наказать, на исправительные работы в тюрьмы запихать. Я даже не знаю, у них тюрьм хватит, исправительных работ достаточно будет, чтобы весь народ пересажать?" — комментирует Арефьев.

В первую очередь, считает эксперт, важно должным образом настроить государственную "машину". Например, активно бороться с коррупцией, выгнать из полиции, прокуратуры и СК взяточников. Кроме того, свою лепту вносит и телевидение.

"Посмотрите, чему учит телевидение: любым преступлениям, причём в каждом фильме раскрывается вся технология, как совершить то или иное преступление. Если так пропагандировать, то сажать просто бесполезно: у нас вся страна превратится в тюрьму народов", — объясняет Арефьев.

С чего начать: "высший эшелон" и его "приключения"

Возвращаясь к теме с поддельными номерами: понятно, что скорее всего их делают с неким злым умыслом, с целью избежать наказания. Но если сегодняшняя распущенность позволяет людям нарушать закон и нормы нравственности, то виноваты в этом прежде всего чиновники, которые пишут такие законы. А также продюсеры и артистическая братия, которая ради наживы создаёт фильмы, пропагандирующие зло и насилие.

"Все фильмы сегодня пропагандируют преступления. А если вы, власть имущие, пропагандируете преступление, то зачем вы тогда сажаете людей? Сажать надо власть имущих, которые занимаются этой пропагандой", — считает эксперт.

"Один профессор однажды посчитал, сколько за вечер убили людей в фильмах. Получилось 43. Я подсчитал в прошлый раз, у меня получилось 59. Нужно людей воспитывать в нравственности и, прежде всего, начинать с высшего эшелона, который погряз в коррупции и воровстве", — заключает эксперт.

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