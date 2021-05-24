Заключённые вместо мигрантов: идею одобрили в Минюсте

Идея о том, что трудовых мигрантов в РФ неплохо было бы заменить заключёнными, нашла отклик в Минюсте. По словам главы министерства Константина Чуйченко, переговоры с бизнесом по этому вопросу уже стартовали.

Чуйченко напомнил о цифрах: суммарно для российских заключённых пока создано всего восемь тысяч рабочих мест, на которые возможно трудоустроиться. При этом обладающих таким правом (отбывать наказание, занимаясь исправительными работами) — около 180 тысяч. Так что в рамках переговоров обсуждается следующий проект: создание специальных центров исправительных работ, которые могли бы принимать от тысячи "сотрудников".

"Мы проводим переговоры с бизнесом, заключаем соглашения, активно работаем над этим. И в ближайших планах у нас — поднять количество исправительных центров и мест. Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, крупных объектах. Нам очень интересны крупные инвестиционные проекты, где численность лиц, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, будет составлять 1 тыс. и более человек. На сегодняшний день, к сожалению, мы не можем похвастаться тем, что у нас такие центры есть. Численность, как правило, составляет около 100 человек", — сообщил прессе Чуйченко.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.