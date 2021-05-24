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Заключённые вместо мигрантов: идею одобрили в Минюсте

Политика

Идея о том, что трудовых мигрантов в РФ неплохо было бы заменить заключёнными, нашла отклик в Минюсте. По словам главы министерства Константина Чуйченко, переговоры с бизнесом по этому вопросу уже стартовали.

Заключённые вместо мигрантов: идею одобрили в Минюсте

Чуйченко напомнил о цифрах: суммарно для российских заключённых пока создано всего восемь тысяч рабочих мест, на которые возможно трудоустроиться. При этом обладающих таким правом (отбывать наказание, занимаясь исправительными работами) — около 180 тысяч. Так что в рамках переговоров обсуждается следующий проект: создание специальных центров исправительных работ, которые могли бы принимать от тысячи "сотрудников".

"Мы проводим переговоры с бизнесом, заключаем соглашения, активно работаем над этим. И в ближайших планах у нас — поднять количество исправительных центров и мест. Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, крупных объектах.

Нам очень интересны крупные инвестиционные проекты, где численность лиц, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, будет составлять 1 тыс. и более человек. На сегодняшний день, к сожалению, мы не можем похвастаться тем, что у нас такие центры есть. Численность, как правило, составляет около 100 человек", — сообщил прессе Чуйченко.

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«Это будет не ГУЛАГ»: зеки будут работать вместо трудовых мигрантов?
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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