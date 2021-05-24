В ГД предложили по-новому наказывать "любителей" поддельных номеров

Новости для автовладельцев: в России могут "модернизировать" наказание за езду с поддельными номерами. Вместо того, чтобы оплатить штраф и "забыть" о правонарушении, горе-водителям придётся идти на обязательные работы.

Данные приводят "Известия", ссылаясь на главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. Уточняется, что "модернизировать" могут 326 статью УК РФ, она станет называться

"Подделка, уничтожение или использование заведомо поддельного или подложного идентификационного номера транспортного средства".

Дело в том, объяснили в ГД, что зачастую у нарушителей достаточно много денег, поэтому нередки случаи регулярных нарушений такого рода.

"В данный момент наказание, которое может получить водитель за использование поддельных номеров без цели совершить преступление, согласно КоАП, — это лишение прав управления автомобилем на срок от шести месяцев до года. Эта мера сегодня не останавливает систематических нарушителей ПДД, которые своим вождением создают опасные для жизни ситуации, причём, как правило, это не бедные люди. Именно поэтому в качестве наказания предлагается ввести общественные или исправительные работы. Чтобы не было так: заплатить и забыть, а, работая, подумать. Стричь кусты, убирать кладбища, мести улицы", — объяснил Нилов.

Ожидается, что сроки работы составят:

обязательные — до 300 часов;

исправительные — от шести месяцев до года.

Как пример Нилов вспомнил недавнюю аварию с участием скандально известного блогера Эдварда Била. Оказалось, что у виновника ДТП были фальшивые номера, а скорость он превышал более чем 560 раз.

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