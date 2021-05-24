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"Смерти подобно": в ГД уточнили, какая санкция для США "самая страшная"

Политика

Завершение проекта "СП-2" может стать не просто "вехой" в снабжении Европы российским газом, но и неприятностью для Вашингтона. В частности, готовый газопровод может оказаться "самой страшной санкцией".

"Смерти подобно": в ГД уточнили, какая санкция для США "самая страшная"

"Самая страшная экономическая и геополитическая санкция против США — это когда Россия достроит "Северный поток-2", когда мы получим альтернативный канал поставки газа в Европу, даже в двойном объёме, чем сегодня через Украину", — рассказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР) в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Политик подчеркнул: сейчас Штаты выбрали курс деструктивного и нецивилизованного поведения. Причина понятна: Вашингтон хотел бы влиять на страны ЕС. Так что "СП-2" для Штатов "смерти подобен", когда стартуют российские поставки, Москва сможет беседовать с Вашингтоном на своих условиях.

"Сегодня надо все усилия направить на то, чтобы достроить "Северный поток-2", потому что это смерти подобно для США и Украины.

Сегодня Украина является основным государством, через которое транзитируется газ в Европу, и США могут влиять на европейские страны, а они далеко не желают постоянно быть вассалами американцев, через Украину, которая может быть нестабильным партнёром", — заключил Шерин.

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США "разрешили" Северный Поток-2?
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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