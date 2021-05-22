Глава МИД Украины назвал встречу Зеленского и Путина "родами"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, какие темы будут обсуждать Путин и Зеленский при встрече.

Министр иностранных дел Украины уверен, что дело руководителя политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука не станет препятствием для переговоров лидеров двух стран — Украины и России.

Кулеба объяснил, что на встрече с Владимиром Путиным Владимир Зеленский "будет очень жестко и принципиально защищать именно украинские интересы".

"Но, в принципе, она "рождается" очень трудно. Однако мы подтверждаем, что готовы к разговору, главная тема которого — это, безусловно, прекращение войны и мир на Украине. К этому разговору не должно быть внешних подозрений, потому что мы должны говорить с Путиным. Мы понимаем, что решение в России принимает Владимир Путин и никто другой", — цитирует слова главы МИД Украины новостное издание "НВ".

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