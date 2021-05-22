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Лавров сравнил страны Прибалтики с гопниками

Политика

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, чем прибалтийские республики и США похожи на дворовых хулиганов.

Лавров сравнил страны Прибалтики с гопниками

Глава МИД напомнил, какие плюсы получали страны Прибалтики получили от существования в рамках СССР. Лавров вспомнил о расцветающей промышленности союзных стран в советское время.

Сергей Викторович рассказал, что расширение Североатлантического альянса за счет прибалтийских стран было якобы способом преодолеть фобии против советских угнетателей. Хотя Лавров уверен. что никакого угнетения не было.

Лидер МИД прибегнул к образному сравнению.

"У меня другой пример. Во дворе, когда я рос, наверное сейчас тоже, просто во дворе давно не был, выходили ребятки — кто побольше, кто поменьше, и был большой самый главный хулиган. Он сидел, семечки лузгал, папироску курил. А вокруг него как рыбы-прилипалы у акулы. И вот они подбегали к новенькому: "дай десять копеек", и когда им отвечали негативно, тут уже выходил главный пацан, как бы уже обеспечивал суверенитет своей территории. Но это жизнь. Я не согласен с тем, что мы спускаем все с рук. Этот период давно пройден", — цитирует слова министра РИА "Новости".

Лавров отметил, что Россия не собирается придерживаться толстовской концепции о "непротивлении злу насилием".

"А куда гопники? Они разве исчезли? Они остаются, это часть жизни, они всегда будут, мне кажется. Наша цель главная не миролюбие и не договор, а главное — обеспечение интересов страны и ее граждан. А договор — это инструмент, и он может быть только равноправным. Миролюбие — да, мы всегда за мир, но мы никогда не говорили, что будем, как бы мы не любили Льва Николаевича Толстого, подставлять вторую щеку. Не говорили мы этого", — отметил глава МИД.

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Автор: Елена Былкина
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