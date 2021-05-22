Президент Украины посчитал необходимым продлить санкции, направленные против граждан РФ и около восьмидесяти российских компаний. Зеленский уже поставил свою подпись под соответствующим указом.
"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается). Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования", — написано на официальном сайте лидера Украины.
Санкции касаются руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, а также главы Крыма Сергея Аксёнова. Под санкции соседнего государства компаний попали также телеканалы НТВ, Первый канал, ВГТРК.
В "чёрный список" включены 80 российских компаний. Неугодным организациям будут по-прежнему блокировать активы, ограничивать их торговые сделки, препятствовать транзиту ресурсов, полётов и перевозок по территории Украины.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) - обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца.