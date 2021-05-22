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Зеленский продлил санкции против россиян и компаний из "чёрного списка"

Политика

Президент Украины посчитал необходимым продлить санкции, направленные против граждан РФ и около восьмидесяти российских компаний. Зеленский уже поставил свою подпись под соответствующим указом.

Зеленский продлил санкции против россиян и компаний из "чёрного списка"

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается). Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования", — написано на официальном сайте лидера Украины.

Санкции касаются руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, а также главы Крыма Сергея Аксёнова. Под санкции соседнего государства компаний попали также телеканалы НТВ, Первый канал, ВГТРК.

В "чёрный список" включены 80 российских компаний. Неугодным организациям будут по-прежнему блокировать активы, ограничивать их торговые сделки, препятствовать транзиту ресурсов, полётов и перевозок по территории Украины.

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Автор: Елена Былкина
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