Приглашали и не обижали: Лавров высказался о "равноправии" вакцин

Текущая ситуация с пандемией требует от мирового сообщества понимания: важно обеспечить равноправное отношение ко всем вакцинам от COVID-19. Однако некоторые страны решили работать по схеме "каждый сам за себя".

Ситуацию с вакцинами в мире описал глава МИД РФ Сергей Лавров. Глава российской дипломатии подчеркнул, что некоторые страны не просто стали "сами за себя", но и начали обвинять Россию и Китай в том, что они ведут так называемую войну вакцин.

"С самых первых дней пандемии мы пригласили всех сотрудничать в разработке эффективной вакцины. Мы никогда ни одним словом никого не обижали и только говорили о том, что все должны понимать необходимость равного и равноправного отношения к любым вакцинам, и что международные и национальные структуры едва ли выиграют, если будут отдавать предпочтение одной вакцине и дискриминировать другую", — высказался Лавров в ходе выступления на марафоне "Новое знание".

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