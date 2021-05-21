Новости о том, что работа касательно подготовки переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского ведётся, подтвердили недавно в Кремле. Пока всё, правда, находится на стадии "широких мазков", но Киев не упускает случая напомнить об "условиях".
Насколько реально организовать такую встречу и что на ней можно было бы обсудить? Корреспонденты "Правды.Ру" побеседовали с Павлом Данилиным, директором Центра политического анализа.
Встречу организовать реально, отмечает эксперт. Но нужно понимать, что украинские товарищи — партнёры совсем неадекватные.
"И в этом контексте, конечно, можно с ними о чём угодно договориться. Но они потом постараются всё переиграть, если им это будет выгодно.
Поэтому, с нашей точки зрения, конечно, всё достаточно прозрачно: мы обговариваем темы, в случае выхода за эти темы переговоры будут считаться несостоявшимися", — рассказывает Данилин.
Однако Киев вполне может решиться на скандал с привлечением СМИ — разумеется, уже после переговоров. Так что нужно понимать: могут быть провокации и к ним нужно быть готовыми.
"Они вполне могут устроить провокации опять же в силу своей неадекватности", — считает Данилин.
Темы встречи очевидны: российская сторона уже "очертила" их границы.
"Мы чётко сказали: готовы обсуждать любые внешнеполитические темы, кроме внутренней ситуации Украины. Внутренняя ситуация Украины — дело Украины", — напоминает Данилин.
Тем для дискуссии много: например, международные отношения, отношения России и Украины, вопросы, связанные с экономикой.
"А они хотят обсуждать Донбасс и, причём, наше в нём участие. А мы в нём не участвуем. Поэтому обсуждать мы не хотим.
Вот и всё. Пусть сами разбираются в своих внутренних делах. И пусть выполняют минские соглашения", — резюмирует эксперт.
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