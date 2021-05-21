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Беседа по-киевски: эксперт о возможной встрече Путина и Зеленского

Политика

Новости о том, что работа касательно подготовки переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского ведётся, подтвердили недавно в Кремле. Пока всё, правда, находится на стадии "широких мазков", но Киев не упускает случая напомнить об "условиях".

Владимир Путин и Владимир Зеленский

Насколько реально организовать такую встречу и что на ней можно было бы обсудить? Корреспонденты "Правды.Ру" побеседовали с Павлом Данилиным, директором Центра политического анализа.

"Совсем неадекватные партнёры": что может выкинуть Киев

Встречу организовать реально, отмечает эксперт. Но нужно понимать, что украинские товарищи — партнёры совсем неадекватные.

"И в этом контексте, конечно, можно с ними о чём угодно договориться. Но они потом постараются всё переиграть, если им это будет выгодно.

Поэтому, с нашей точки зрения, конечно, всё достаточно прозрачно: мы обговариваем темы, в случае выхода за эти темы переговоры будут считаться несостоявшимися", — рассказывает Данилин.

Однако Киев вполне может решиться на скандал с привлечением СМИ — разумеется, уже после переговоров. Так что нужно понимать: могут быть провокации и к ним нужно быть готовыми.

"Они вполне могут устроить провокации опять же в силу своей неадекватности", — считает Данилин.

Темы встречи: что угодно, кроме "украинской кухни"

Владимир Путин и Владимир Зеленский

Темы встречи очевидны: российская сторона уже "очертила" их границы.

"Мы чётко сказали: готовы обсуждать любые внешнеполитические темы, кроме внутренней ситуации Украины. Внутренняя ситуация Украины — дело Украины", — напоминает Данилин.

Тем для дискуссии много: например, международные отношения, отношения России и Украины, вопросы, связанные с экономикой.

"А они хотят обсуждать Донбасс и, причём, наше в нём участие. А мы в нём не участвуем. Поэтому обсуждать мы не хотим.

Вот и всё. Пусть сами разбираются в своих внутренних делах. И пусть выполняют минские соглашения", — резюмирует эксперт.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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