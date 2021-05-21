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"Изуверская логика": Захарова о протестах у посольства РФ в Киеве

Политика

Очередные антироссийские акции, проводимые ранее на Украине, стали "фундаментом" для ноты протеста от МИД России. По мнению российских дипломатов, на акциях звучали лозунги и оскорбления, направленные против России.

"Изуверская логика": Захарова о протестах у посольства РФ в Киеве

Напомним, что акция в Киеве, прошедшая у стен российского посольства, была посвящена протестам против ХАМАС. По мнению некоторых собравшихся, данному движению помогает Москва.

"Это просто какая-то изуверская логика. Но вот в такой парадигме живут наши соседи, по крайней мере радикально настроенная часть Украины", — заявила на брифинге 21 мая фициальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

При этом лозунгами и оскорбительными выкриками дело не ограничилось: участники акций умудрились блокировать въезд на территорию посольства.

"Посольством была направлена нота протеста министерству иностранных дел Украины", — отметила Захарова.

Напомним, что ранее стало известно о введении между Израилем и группировками из Палестины режима прекращения огня.

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Автор: Константин Шапров
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