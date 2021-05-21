Песков обозначил результат анонимности в интернете

Своё отношение к тому факту, что в интернете можно действовать совершенно анонимно, высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он считает, что анонимность — фактор провоцирования беззакония.

"Интернет, конечно же, является питательной средой для фейков. Потому что: ноль ответственности — раз, и анонимность — два. Вообще, анонимность, она провоцирует беззаконие", — заявил Песков на марафоне "Новое знание".

Так что на текущий момент "все страны мира" занимаются тем, что разрабатывают и вводят законы, регулирующие этот вопрос, продолжил Песков. В качестве примера он привёл дорожное движение.

"Когда вы едете на машине, вы должны выполнять правила дорожного движения. У вас зажигается красный свет — вы должны останавливаться. И так же сейчас все страны мира идут по введению законов жизни в интернете", — резюмировал Песков.

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