Глава Рособрнадзора прояснил судьбу ЕГЭ по математике

Интересные новости для школьников, готовящихся к ЕГЭ, и их родителей. ЕГЭ по математике оставят в статусе обязательного, однако в 2021 году (как и в 2020) останется возможность его не сдавать. Причина такой "щедрости" — в ситуации с коронавирусом.

"Нет, [ЕГЭ по математике] не станет [необязательным]. Это временная мера прошлого и этого года. Как только нам позволит правительство, Роспотребнадзор, Минздрав, как ситуация с ковидом уйдёт в прошлое — надеюсь, в следующем году так и будет — вернутся те порядки, которые у нас были, и в соответствии с этими порядками необходимо сдать в плюс к русскому языку базовую или профильную математику, и мы не собираемся от этого подхода отказываться", — рассказал в рамках горячей линии по вопросам предстоящей аттестации школьников глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Также Музаев почеркнул, что в 2021 году будут задействованы все меры безопасности, которые применялись в 2020. К их числу относятся:

посадка сдающих "зигзагом";

ограничение числа сдающих на кабинет;

меры по уборке, проветриванию;

меры по дезинфекции.

"Вчера мы дали установку субъектам, чтобы они отдельно инструктаж провели. Мы будем жёстко контролировать все пункты [проведения экзаменов], чтобы эти меры соблюдались", — уточнил Музаев.

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