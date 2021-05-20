Депутат ГД назвал школьные предметы, "реализуемые дистанционно"

Новый опрос, проведённый силами общей команды экспертов Skysmart и "Просвещения", показал интересный результат. 70% учителей выступили за то, чтобы ввести смешанный формат обучения, то есть частично перенести образовательный процесс в онлайн.

Касательно идеи онлайн-образования высказался депутат Госдумы, член комитета по образованию и науке Михаил Берулава. Для URA.RU он отметил: если не брать практические занятия, то в принципе любой школьный предмет вполне можно преподавать дистанционно.

Напомним, что дистанционный формат обучения в РФ оказался связан с коронавирусом и был официально отменён в начале 2021 года. Однако новый вариант обучения, что называется, распробовали: ранее за него выступали 64% учителей, а теперь — уже 70%.

"Я считаю, что любой предмет можно элементами дистанционного образования реализовывать. Я имею ввиду вообще образование. Например, гуманитарные циклы дисциплин, литературу и в том числе математику и физику", — сообщил Берулава.

Однако практика, несомненно, важна, так что в школьных стенах стоит проводить различного рода лабораторно-практические занятия.

"Надо, чтобы они почувствовали, могли пощупать руками, потрогать и посмотреть", — объяснил Берулава.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.