Новый опрос, проведённый силами общей команды экспертов Skysmart и "Просвещения", показал интересный результат. 70% учителей выступили за то, чтобы ввести смешанный формат обучения, то есть частично перенести образовательный процесс в онлайн.
Касательно идеи онлайн-образования высказался депутат Госдумы, член комитета по образованию и науке Михаил Берулава. Для URA.RU он отметил: если не брать практические занятия, то в принципе любой школьный предмет вполне можно преподавать дистанционно.
Напомним, что дистанционный формат обучения в РФ оказался связан с коронавирусом и был официально отменён в начале 2021 года. Однако новый вариант обучения, что называется, распробовали: ранее за него выступали 64% учителей, а теперь — уже 70%.
"Я считаю, что любой предмет можно элементами дистанционного образования реализовывать. Я имею ввиду вообще образование. Например, гуманитарные циклы дисциплин, литературу и в том числе математику и физику", — сообщил Берулава.
Однако практика, несомненно, важна, так что в школьных стенах стоит проводить различного рода лабораторно-практические занятия.
"Надо, чтобы они почувствовали, могли пощупать руками, потрогать и посмотреть", — объяснил Берулава.
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