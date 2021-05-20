Церемониальная встреча: американист оценил переговоры Лаврова и Блинкена

Накануне, 19 мая, в Рейкьявике состоялась первая встреча российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Глава МИД России с "осторожным оптимизмом" оценил прошедшую встречу как конструктивную. Он отметил, что по итогам переговоров для президентов обеих стран будут подготовлены предложения, касающиеся вопросов стратегической стабильности.

Такая встреча носит "церемониальный характер", считает доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. Встречаясь на уровне министров иностранных дел, стороны обозначают обоюдную готовность к дальнейшему диалогу на высшем уровне, пояснил эксперт в беседе с RT.

"Это уже хороший сигнал, потому что нет отторжения друг друга, и новая администрация демонстрирует свою готовность к обсуждению широкого круга вопросов с Россией", — оценил он итоги переговоров.

По мнению Ярыгина, обсудив широкий спектр тем глобальной повестки, президенты России и США, скорей всего, сосредоточатся на актуальных вопросах двустороннего взаимодействия. Среди тем, представляющих взаимный интерес, эксперт назвал кибербезопасность, Арктику, изменение климата и глобальную стратегическую безопасность.

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