Косачёв указал на "хороший знак" во встрече Блинкена и Лаврова

19 мая Рейкьявик принимал высоких гостей: в столице Исландии прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Их итоги можно характеризовать так: российская сторона проявила "осторожный оптимизм", а представитель США в очередной раз выступил за "стабильные и предсказуемые" отношения.

Комментарий по поводу встречи предоставил в Facebook вице-спикер Совфеда Константин Косачёв. Он отметил, что обе стороны считают сложившуюся на текущий момент ситуацию ненормальной. Также были признаны накопившиеся "завалы", нуждающиеся в "разгребании".

"По поводу первых очных переговоров российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике. Понравился сдержанный оптимизм главы нашего МИД по итогам. Зная традиционно реалистичные оценки Сергея Викторовича, это, полагаю, весьма хороший знак", — сообщил Косачёв.

Несмотря на то, что беседа коснулась и разногласий двух стран, Лавров и Блинкен всё же попробовали найти "точки пересечения": например, по ядерной программе Ирана или Афганистану две страны вполне могут сотрудничать.

"Понятно, что и причины, и, соответственно, выходы сторонам видятся по-разному, но для того и существует диалог, чтобы сводить подходы к единому знаменателю", — заключил Косачёв.

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