Новости о состоянии здоровья оппозиционера Алексея Навального: он успешно восстановился после голодовки, его вес, по уточнённым данным, составляет примерно 82 килограмма.

Данными поделился директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, их приводят в ТАСС.

"Каких-то специальных взысканий, нарушений — их сейчас нет, и ему не объявляется. И нет в этом цели как-то его унизить, осложнить ему жизнь, он на общих условиях.

Могу сказать, что со здоровьем у него всё более-менее восстановилось нормально, он объявлял голодовку, сейчас от неё отказался. Вес его уже 82, по-моему, он дошёл. Эти цифры реальные.

Он нормально питается, имеет возможность общаться с семьёй", — уточнил Калашников.