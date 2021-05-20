Новости о состоянии здоровья оппозиционера Алексея Навального: он успешно восстановился после голодовки, его вес, по уточнённым данным, составляет примерно 82 килограмма.
Данными поделился директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, их приводят в ТАСС.
"Каких-то специальных взысканий, нарушений — их сейчас нет, и ему не объявляется. И нет в этом цели как-то его унизить, осложнить ему жизнь, он на общих условиях.
Могу сказать, что со здоровьем у него всё более-менее восстановилось нормально, он объявлял голодовку, сейчас от неё отказался. Вес его уже 82, по-моему, он дошёл. Эти цифры реальные.
Он нормально питается, имеет возможность общаться с семьёй", — уточнил Калашников.
Напомним, что Навальный сумел продержать режим голодовки 24 дня, после чего заявил, что "расшиб себе лоб", но добился помощи. Через Instagram он выразил признательность своим сторонникам.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ночью натуралист сам переправился на остров и, найдя там животное, добил его. При этом он обнаружил на острове 20 скелетов слонов, но без слоновой кости (то есть бивней).