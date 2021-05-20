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Директор ФСИН прокомментировал состояние здоровья Навального

Политика

Новости о состоянии здоровья оппозиционера Алексея Навального: он успешно восстановился после голодовки, его вес, по уточнённым данным, составляет примерно 82 килограмма.

Директор ФСИН прокомментировал состояние здоровья Навального

Данными поделился директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, их приводят в ТАСС

"Каких-то специальных взысканий, нарушений — их сейчас нет, и ему не объявляется. И нет в этом цели как-то его унизить, осложнить ему жизнь, он на общих условиях.

Могу сказать, что со здоровьем у него всё более-менее восстановилось нормально, он объявлял голодовку, сейчас от неё отказался. Вес его уже 82, по-моему, он дошёл. Эти цифры реальные.

Он нормально питается, имеет возможность общаться с семьёй", — уточнил Калашников.

Напомним, что Навальный сумел продержать режим голодовки 24 дня, после чего заявил, что "расшиб себе лоб", но добился помощи. Через Instagram он выразил признательность своим сторонникам.

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Автор: Константин Шапров
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