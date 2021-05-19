Нарышкин: Sputnik V не пускают в Европу по политическим соображениям

Российская коронавирусная вакцина Sputnik V до сих пор не зарегистрирована в Европейском Союзе из-за политического давления со стороны лидеров блока, а не из-за какой-либо реальной научной озабоченности.

Так считает глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"Я не хочу обвинять экспертов и специалистов Европейского медицинского агентства, — сказал Нарышкин (цитата RT). — Но мы достоверно знаем, что эта прокрастинация связана с сигналами, которые поступают с высоких уровней Европейского Союза.”

Напомним, что EMA уже с марта изучает Sputnik V. За это время был опубликован ряд исследований, показавших, что вакцина так же хороша или лучше, чем зарегистрированные ОАС.

Российский фонд прямых инвестиций, который финансировал создание препарата, утверждает, что он показал эффективность 97,6%. Оценка, опубликованная в феврале в британском медицинском журнале The Lancet — 91,6%.

Ещё в апреле официальный представитель российского МИДа Мария Захарова объяснила "нерешительность" ЕМА тем, что в высоких кабинетах ещё на "придумали варианты нейтрализации успехов Москвы".

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