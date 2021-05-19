EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Миранчук и "Аталанта" ответили на слухи о переходе в "Зенит"
Судебные приставы назвали количество "невыездных" россиян
Мать Пелагеи считает, что экс-зять Телегин не по своей воле женился вновь
Как иностранные зрители отреагировали на выступление Манижи на "Евровидении"
Трутнев придумал, как "вырастить" зарплаты: поможет увеличение налога
"Лента" объявила о покупке сети супермаркетов Billa
Евгений Пригожин назвал Бориса Эйфмана гордостью петербуржцев
"Сообщник казанского стрелка" - психопат или идиот? Мнение психолога
Вышедшая в финал "Евровидения" Манижа призвала всех петь на русском языке

Извинитесь за Хиросиму? "Господин Блинкен" написал о Крыме и получил ответ

Политика

Российский МИД ответил на слова американского госсекретаря Энтони Блинкена по поводу "злоупотреблений" России в Крыму. Представителю США дали хороший совет: сосредоточиться на проблемах собственной страны.

Извинитесь за Хиросиму? "Господин Блинкен" написал о Крыме и получил ответ

Напомним, что ранее Блинкен представил в Twitter сообщение, в котором написал много "хорошего" про действия России на полуострове. Он отметил, в частности, что Вашингтон осуждает

"…российские злоупотребления в Крыму, особенно 18 мая, когда мы вспоминаем, как 77 лет назад [началась] депортация [Иосифом] Сталиным крымских татар с их родного полуострова".

Также Блинкен подтвердил факт участия США в "Крымской платформе".

"Господин Блинкен, мы справимся самостоятельно и в радости, и печали. Сосредоточьтесь на проблемах США.

Для начала расскажите, чего достигли США за 19 лет присутствия в Афганистане. Кроме жертв среди гражданского населения.

И если история вызывает обеспокоенность, извинитесь за Хиросиму?" — ответили через Twitter представителю США из представительства дипведомства в Симферополе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

США с "нетерпением ждут" участия в Крымской платформе, - Блинкен.
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Четыре способа поливки цветов, когда вас нет дома
На Дальнем Востоке таможенники изловили банду "чёрных лесорубов"
Армения подтянула дополнительные войска к границе с Азербайджаном
Извинитесь за Хиросиму? "Господин Блинкен" написал о Крыме и получил ответ
Как избавиться от сныти на участке
Миранчук и "Аталанта" ответили на слухи о переходе в "Зенит"
Единогласно: в ГД денонсировали Договор по открытому небу
Судебные приставы назвали количество "невыездных" россиян
Четыре ошибки при уходе за декабристом
Рябков объяснил, что мешает дать согласие на встречу Байдена и Путина
Популярное
Общество
В супермаркетах появился новый способ обмана покупателей

Эксперт в сфере коммерции предупреждает покупателей в супермаркетах: Осторожнее с акцией "1+1".

В супермаркетах появился новый способ обмана покупателей
Надо ехать? Чулпан Хаматова объяснила эмиграцию из России
Общество
Надо ехать? Чулпан Хаматова объяснила эмиграцию из России
Наука и техника
Домашний шпион: телевизор может следить за своим хозяином
Мир. Новости мира
В США рассказали о подготовке НАТО к высадке спецназа в Крыму
Соломон Соловьев Знак зодиака 19 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Любовь Степушова Военная операция Турции в Палестине не исключается Любовь Степушова Василий Амирджанов Интернет-силовики займутся воспитанием патриотов Василий Амирджанов
Единоборства. Новости и обзоры
Шлеменко ответил Кадырову, который перепутал его фамилию
Садоводство, цветоводство, рецепты
Как привести в порядок сад весной?
Почему Россия не хочет разговаривать с НАТО
Силовые структуры
Почему Россия не хочет разговаривать с НАТО
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников