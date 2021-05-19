Российский МИД ответил на слова американского госсекретаря Энтони Блинкена по поводу "злоупотреблений" России в Крыму. Представителю США дали хороший совет: сосредоточиться на проблемах собственной страны.
Напомним, что ранее Блинкен представил в Twitter сообщение, в котором написал много "хорошего" про действия России на полуострове. Он отметил, в частности, что Вашингтон осуждает
"…российские злоупотребления в Крыму, особенно 18 мая, когда мы вспоминаем, как 77 лет назад [началась] депортация [Иосифом] Сталиным крымских татар с их родного полуострова".
Также Блинкен подтвердил факт участия США в "Крымской платформе".
"Господин Блинкен, мы справимся самостоятельно и в радости, и печали. Сосредоточьтесь на проблемах США.
Для начала расскажите, чего достигли США за 19 лет присутствия в Афганистане. Кроме жертв среди гражданского населения.
И если история вызывает обеспокоенность, извинитесь за Хиросиму?" — ответили через Twitter представителю США из представительства дипведомства в Симферополе.
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