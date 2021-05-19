Единогласно: в ГД денонсировали Договор по открытому небу

Новости из Госдумы: 19 мая депутаты единогласно приняли решение о денонсации ДОН (Договора по открытому небу). Известно, что заседание Совета Федерации, на котором поддержат документ, "сдвинули".

Уточняется, что в СФ хотели поддержать документ о денонсации также 19 мая, но заседание пришлось отложить (оно ожидается ближе к началу лета).

Напомним, что ранее Россия неоднократно напоминала США: если Вашингтон собирается всё-таки вернуться в договор, ему стоит помнить о временных лимитах. Также по ситуации высказались эксперты:

глава международного Комитета Совфеда Константин Косачёв уверен, что вина в данной ситуации лежит на США, а также считает развернувшийся сценарий "прискорбным";

уверен, что вина в данной ситуации лежит на США, а также считает развернувшийся сценарий "прискорбным"; военный аналитик Алексей Леонков считает, что после отмены ДОН Европа, по сути, окажется в заложниках американской разведки.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.