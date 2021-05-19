Новости из Госдумы: 19 мая депутаты единогласно приняли решение о денонсации ДОН (Договора по открытому небу). Известно, что заседание Совета Федерации, на котором поддержат документ, "сдвинули".
Уточняется, что в СФ хотели поддержать документ о денонсации также 19 мая, но заседание пришлось отложить (оно ожидается ближе к началу лета).
Напомним, что ранее Россия неоднократно напоминала США: если Вашингтон собирается всё-таки вернуться в договор, ему стоит помнить о временных лимитах. Также по ситуации высказались эксперты:
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