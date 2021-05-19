Рябков объяснил, что мешает дать согласие на встречу Байдена и Путина

Новости касательно встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена: как и американская сторона, российская надеется достигнуть договорённостей в ближайшее время.

Напомним, что ранее о встрече высказался госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что встреча — вопрос предстоящих недель. Ранее по каналам Politico прошли и данные о возможных "кандидатах" на место встречи двух лидеров.

Новые подробности привёл для СМИ замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нам мешает [дать официальное согласие на встречу], строго говоря, незавершённость нашего анализа того, как заявления Соединённых Штатов соотносятся с их практическими действиями, это единственная помеха. Но я думаю, что в ближайшее время мы эти размышления закончим, и, наверное, какие-то договорённости будут достигнуты, и о них будет соответствующее официальное объявление сделано", — высказался Рябков, данные передаёт РИА "Новости".