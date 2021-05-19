Лавров ответил иронией на "манёвр" корреспондента BBC

Неожиданная ироничная фраза прозвучала от главы МИД РФ Сергея Лаврова. Политик, выступая на пресс-конференции, сыронизировал по поводу манер BBC.

Ситуация развернулась следующим образом: Лавров начал выступление на пресс-конференции, проходившей в Душанбе. Только-только российский министр успел рассказать о том, что переговоры вышли весьма содержательными, как к трибуне подбежал корреспондент.

Уточняется, что это был представитель местного бюро BBC, а его "манёвр" был обусловлен желанием установить микрофоны как BBC, так и "Радио свобода"*. Случайно или намеренно — но выступление Лаврова он прервал.

"Это BBC такие манеры практикует?" — сыронизировал министр, улыбнулся и продолжил речь.

* СМИ, признанное в РФ иностранным агентом.

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