Путин рассказал о четвёртой вакцине, пандемии и проверке гуманизма

Новости касательно пандемии коронавируса: в скором времени в РФ поступит в оборот четвёртая вакцина. При этом Москва продолжает оказывать помощь более чем 60 государствам по "вакцинной" части.

"Скоро будет запущена в оборот четвёртая [вакцина], набирает темпы и вакцинация", — сообщил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

Также Путин обратился к так называемым странам пятёрки СБ ООН (в "пятёрку" входят РФ, КНР, США, Франция и Великобритания) с напоминанием о том, что сейчас очень важно достичь слаженной работы по борьбе с пандемией.

"Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнёрами в борьбе с глобальной пандемией", — уточнил президент.

Эпидемия коронавируса, отметил Путин, стала

"…настоящей проверкой для таких общечеловеческих ценностей как солидарность, взаимовыручка, гуманизм".

Россия, к слову, не только поставляет вакцины, но и помогает налаживать их производство. Подобная практика не применяется больше ни одной страной мира.

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