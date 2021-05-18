Ниже "холодного" плинтуса: в ВПК оценили отношения Москвы и Вашингтона

Если оценивать текущие отношения Москвы и Вашингтона, то можно сделать вывод об их невероятном "охлаждении". Подобного не было даже в годы холодной войны.

"Сейчас мы попали в условия, когда слова "холодная война" не говорят, но отношения между Россией и США хуже некуда. Даже во времена противостояния США и СССР до такого упадка отношений не доходило. Мир полон противоречий, и мы в этих условиях обязаны иметь достаточный оборонный потенциал", — сообщил РИА "Новости" член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.

Напомним, что ранее свой "вклад" в российско-американские отношения внёс и свежеизбранный президент США Джо Байден, поведавший миру о том, что его российский коллега Владимир Путин — "убийца". Позднее Россия сделала свой ход, опубликовав список недружественных стран, состоящий всего из двух пунктов.

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