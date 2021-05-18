Замглавы МИД РФ оценил шанс на сохранение ДОН

Шансы на то, что ДОН (Договор по открытому небу) всё-таки удастся сохранить, на данный момент сведены к минимальным. Вашингтон упустил время и допустил суету, да и в целом не похоже, чтобы Штаты так уж жаждали снова возвращаться в ДОН.

Комментарий для ТАСС по ситуации вокруг ДОН предоставил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что возможность у Вашингтона, равно как и у его союзников, ещё есть, поскольку российский закон о денонсации в силу пока не вступил.

"Этот шанс [на сохранение ДОН] минимален. Американцы и их союзники упустили очень много времени для того, чтобы этот вопрос решить без суеты ненужной и чрезвычайщины", — сказал Рябков.

"До тех пор, пока наш закон о денонсации договора не вступил в силу, у американцев ещё есть возможность, ну и у союзников, пересмотреть позицию. Хотя, честно говоря, я не очень верю в то, что это произойдёт", — дополнил он.

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