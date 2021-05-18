Не стоит: Лавров предупредил желающих "влезть в Арктику"

Сергей Лавров в преддверие заседания Арктического совета, который пройдет 19 и 20 мая в Рейкьявике, предупредил "заинтересованные стороны", что Москва на законных основаниях защищает свою зону влияния в Арктике.

Предостережение западным странам и их растущим амбициям в регионе прозвучало на пресс-конференции главы российского МИДа.

Лавров напомнил о некоторых очевидных фактах, касающихся региона — растущего источника экономических и геополитических вожделений Запада.

"Мы видим критику по поводу того, что Россия развивает свою военную активность в Арктике. Но всем давно ясно, что это наши земли, наша территория, мы отвечаем за безопасность нашего побережья и всё, что мы там делаем, совершенно законно", — заявил Лавров.

И добавил:

"Когда НАТО пытается оправдать свое наступление в Арктике, это не та ситуация, и у нас есть вопросы к нашим соседям, таким как Норвегия, которые пытаются оправдать приход Альянса в Арктику".

Кроме того, Сергей Лавров выступил за возобновление регулярных встреч глав штабов стран-членов Арктического совета — России, США, Канады, Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии и Исландии — с целью "снижения военных рисков".

Напомним, в начале февраля четыре бомбардировщика В-1 ВВС США и около 200 сотрудников авиабазы Дайесс, штат Техас, были развернуты США на авиабазе Орланд, Норвегия. С объявленной трёхнедельной продолжительностью их миссия находилась за Полярным кругом и международным воздушным пространством у северо-запада России.

По словам нескольких чиновников Пентагона, цитируемых CNN, Вашингтон представлял её как способ "быстрее реагировать на возможную российскую агрессию".

В прошлом году Вашингтон развернул корабли в Баренцевом море, в исключительной экономической зоне России.

Со своей стороны, Москва в последние годы вновь открыла и модернизировала несколько баз и аэродромов, заброшенных с советских времён. Кроме того, российские военные развернули там свои новейшие системы противовоздушной обороны С-400.

Президент Владимир Путин сделал экономическую эксплуатацию Арктики стратегическим приоритетом, в том числе через создание морского пути вдоль побережья Крайнего Севера, чтобы связать Европу с Азией и конкурировать с Суэцким каналом.

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