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Депутат ГД Алексей Журавлев выступил за поддержку медиков в стране

Политика » Партии

В ходе поездки в Великий Новгород депутат Госдумы РФ, лидер партии "Родина" Алексей Журавлев обратил внимание на проблемы отечественной медицины.

Депутат ГД Алексей Журавлев выступил за поддержку медиков в стране

Отвечая на вопрос журналистов о текучке кадров в государственных медучреждениях, он заметил, что не видит ничего плохо в том, что специалисты уходят в частные больницы.

"Другое дело — государственное обеспечение должно быть на максимальном уровне", — подчеркнул депутат.

Алексей Журавлев уверен: чтобы минимизировать отток кадров, необходимо увеличить финансирование медицины.

"По сравнению с развитыми странами, где до 7% от ВВП выделяют на медицину, у нас же, если я не ошибаюсь, чуть более 3%. Мы можем как угодно рассказывать про "усилим и углубим", но если денег не будет больше выделяться, то мы ничего не сделаем", — добавил лидер "Родины".

Парламентарий считает, что государству необходимо выделять средства не только на борьбу с коронавирусом, но и на лечение других пациентов, например, онкобольных. В заключение Алексей Журавлев добавил, что без развития медицинской сферы России вряд ли будут нужны и другие сферы.

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Автор: Ольга Лазарева
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