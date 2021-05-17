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Путаница и позор: Лавров охарактеризовал чешскую "историю со взрывами"

Политика

Чешские действия касательно инцидентов на складах во Врбетице обернулись для Праги позором. В истории семилетней давности чехи умудрились увидеть "русский след" — и совершенно непонятно, чем тогда всё это время занимались следственные органы.

Путаница и позор: Лавров охарактеризовал чешскую "историю со взрывами"

Комментарий касательно пражских обвинений дал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В ходе пресс-конференции он отметил, что чешская сторона начала, что называется, путаться в показаниях.

"Видите, с каким позором сейчас в Чехии расхлёбывают историю со взрывами, которые произошли семь лет назад. Никто до сих пор не смог объяснить, чем же все эти годы занимались следственные органы.

Путаются в показаниях, как у нас говорят, выдвигают всё новые и новые какие-то версии. Надо сначала у себя разбираться с такими вещами, прежде чем выгонять дипломатов, обвиняя их в том, по чему даже ещё не закончено следствие.

Да и судя по тому, как они это делают, едва ли оно закончится каким-то конкретным результатом", — ответил Лавров на вопрос ТАСС.

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На фоне скандала из-за взрыва в Врбетице президент Чехии заявляет, что данных об участии России нет.
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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