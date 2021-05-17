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Кабмин установил новый профессиональный праздник: отмечаем 19 мая

Политика

Российский кабмин одобрил и установил новый праздник: 19 мая страна будет отмечать День фармацевтического работника. Постановление касательно "новинки" уже представлено в электронной базе publication. pravo.gov.ru.

"Установить профессиональный праздник — День фармацевтического работника и отмечать его 19 мая", — указано в документе.

Именно этот день, к слову, выбран не случайно:

"...19 мая 1581 г. с разрешения Ивана IV (Грозного) в России была открыта первая аптека, в которой помимо продажи лекарственных препаратов, также было и их производство", — было ранее указано в пояснительной записке к проекту постановления.

Также, по мнению экспертов Минздрава, стоит поздравлять не только фармацевтов и провизоров, но и вообще всех работников, которые связаны с фармацевтической отраслью.

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