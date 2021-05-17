"Почта России" получит штраф от антимонопольщиков

Стали известны итоги разбирательства экспертов ФАС по поводу надбавок от Почты России. Федеральный орган постановил: "почтальонов" нужно оштрафовать.

Напомним суть истории: ранее в СМИ проходила информация о том, что в "Почте России" решили несколько "отодвинуть" в сторону антимонопольное законодательство. Оказалось, что госкомпания взимала особую надбавку, которая применялась в случае доставки посылок в населённые пункты, доступ к которым затруднён.

"Только после того как ФАС России возбудила дело, организация отказалась от взимания надбавки. За нарушение закона ей будет назначен штраф, а жители труднодоступных населённых пунктов начнут пользоваться почтовыми услугами на равных с остальными гражданами страны", — проводят данные из ФАС в ТАСС.

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