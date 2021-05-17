EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт объяснил, зачем WhatsApp передаёт данные пользователей в Facebook
Курорты Крыма и Кубани отказались снизить цены после майских праздников
Россиян предупредили о телефонном мошенничестве под видом силовиков
Бастрыкин охарактеризовал участников незаконных акций протеста
Александр Васильев подверг сомнению королевское происхождение принца Гарри
Пашинян: Армения активирует "процедуры в соответствии с ОДКБ"
Военные участвовали в задержании мужчины с ножом в Екатеринбурге
Картофель, мёд и чеснок нельзя хранить в холодильнике
Дана Борисова рассказала о харассменте со стороны концертного директора

Медведчук на обмен: новую идею Киева прокомментировали в Кремле

Политика

Очередные заявления, прозвучавшие из Киева и касающиеся главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, Кремль серьёзно рассматривать не планирует.

Медведчук на обмен: новую идею Киева прокомментировали в Кремле

Напомним, что ранее Алексей Данилов (занимающий пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины) высказал весьма смелые мысли.

По его словам, возможна следующая схема: если "опального"политика всё-таки признают виновным, то в Киеве могут воспользоваться ситуацией и предложить российской стороне "обмен". За Медведчука можно было бы попросить украинцев, ранее осуждённых в РФ.

"Решение об обмене принимает президент Украины. Я думаю, если будет такая возможность, мы с удовольствием это сделаем", — сказал Данилов в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы заметили это заявление. Скорее всего, это украинская внутриполитическая кухня.

Я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен, хочет ли этого сам украинский политик, на кого они предлагают менять. Поэтому мы не можем серьёзно эту идею рассматривать", — прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

В Киеве суд избрал меру пресечения Виктору Медведчуку - одному из лидеров украинской оппозиции.
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Производители оценили перспективы роста цен на сахар
Киеву хочется жахнуть по Донбассу, но хозяин не велит
Эксперт объяснил, зачем WhatsApp передаёт данные пользователей в Facebook
Курорты Крыма и Кубани отказались снизить цены после майских праздников
Россиян предупредили о телефонном мошенничестве под видом силовиков
Бастрыкин охарактеризовал участников незаконных акций протеста
Александр Васильев подверг сомнению королевское происхождение принца Гарри
Пашинян: Армения активирует "процедуры в соответствии с ОДКБ"
Военные участвовали в задержании мужчины с ножом в Екатеринбурге
Картофель, мёд и чеснок нельзя хранить в холодильнике
Популярное
Новости Украины
ТОП-АЗС Украины внезапно прекратили продажу топлива

14 мая правительство Украины приняло решение ограничить цены на бензин и дизель, и на заправках сразу исчезло топливо премиум-класса.

ТОП-АЗС Украины внезапно прекратили продажу топлива
Кремль ответил советнице Рейгана на просьбу о российском гражданстве
Политика. Новости и аналитика
Кремль ответил советнице Рейгана на просьбу о российском гражданстве
Новости Украины
На Украине объяснили, почему акция за Израиль проходит у посольства России
Политика. Новости и аналитика
Советница Рейгана выпила водки и попросила у Путина российское гражданство
Соломон Соловьев Знак зодиака 17 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Любовь Степушова Путин пообещал ответить на проект "анти-Россия". Что он может предпринять? Любовь Степушова Игорь Буккер Король Англии измывался над портретом жены Игорь Буккер
Интернет
Россиян предупредили о новом виде мошенничества в WhatsApp
Наука и техника
Способность свиней дышать через задний проход спасёт COVID-больных от смерти
Жириновский под грустную музыку торжественно закрыл шоу "Вечерний Ургант"
Российский шоу-бизнес
Жириновский под грустную музыку торжественно закрыл шоу "Вечерний Ургант"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников