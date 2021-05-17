Медведчук на обмен: новую идею Киева прокомментировали в Кремле

Очередные заявления, прозвучавшие из Киева и касающиеся главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, Кремль серьёзно рассматривать не планирует.

Напомним, что ранее Алексей Данилов (занимающий пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины) высказал весьма смелые мысли.

По его словам, возможна следующая схема: если "опального"политика всё-таки признают виновным, то в Киеве могут воспользоваться ситуацией и предложить российской стороне "обмен". За Медведчука можно было бы попросить украинцев, ранее осуждённых в РФ.

"Решение об обмене принимает президент Украины. Я думаю, если будет такая возможность, мы с удовольствием это сделаем", — сказал Данилов в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы заметили это заявление. Скорее всего, это украинская внутриполитическая кухня. Я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен, хочет ли этого сам украинский политик, на кого они предлагают менять. Поэтому мы не можем серьёзно эту идею рассматривать", — прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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