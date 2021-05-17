Сенатор Пушков посоветовал Зеленскому подучить географию

Президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя украинцев с днём Европы, заявил, что

На это заявление обратил внимание российский сенатор Алексей Пушков, который посоветовал украинскому лидеру "лучше учить географию".

"Как можно быть в центре Европы и защищать ее восточную границу? <…> А с чего вдруг Украина стала "сердцем Европы"? Это же просто пустозвонство. Если Украина — центр континента, то Австрия или Германия тогда что — его периферия??", — написал сенатор в своём Telegram.

Кроме того, Пушков напомнил, что территория, которой сейчас управляет Зеленский, "названа не так давно Украиной" и уже поэтому не может претендовать — как бы того ни хотелось "киевским демагогам" — на то, чтобы называться "центром Европы", которая имеет многовековую историю.

Да и вообще, рассуждает Пушков, не потому ли Украина так отчаянно рвётся в Европу, что на самом деле понимает: она —

"ее безнадежная окраина, с очень высоким уровнем коррупции и выраженной склонностью к финансовому паразитизму?"

По мнению Пушкова, такими высказываниями президент Украины пытается ободрить своих избирателей.

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