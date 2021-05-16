Кремль ответил советнице Рейгана на просьбу о российском гражданстве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российское гражданство экс-работнице Госдепартамента США Сюзанне Масси получить будет непросто. Ранее советница бывшего американского президента выступила с обращением к Владимиру Путину, в котором попросила дать ей паспорт.

По словам Пескова, для получения российского гражданства существуют определённые бюрократические процедуры. Пресс-секретарь президента не смог сказать, рассмотрит ли этот вопрос Кремль.

"На этот счёт предусмотрены определенные бюрократические процедуры", — приводит "РИА Новости" слова Пескова.

Сюзанна Масси готовила встречу Рональда Рейгана и Михаила Горбачёва в Рейкьявике в 1986 году. Во время своего визита в Россию она заявила, что в ухудшении отношений между США и РФ виноват американский президент Джо Байден.

Масси заявила, что хотела бы переехать жить в Россию, хотя понимает, что на родине её за это назовут предательницей.