Bloomberg: Путин выдаёт хакерам разрешения на кибератаки

Джеймс Ставридис в колонке Bloomberg сравнил президента РФ Владимира Путина с британской королевой Елизаветой I, которая заставила работать пиратов на страну.

В материале говорится, что Путин возродил систему выдачи "каперских свидетельств", которую Англия использовала в 16 веке для борьбы с Испанией. Королева Елизавета I выдавала их пиратам и они грабили испанские корабли, везущие драгоценности из колоний.

По всей видимости, Кремль позаимствовал стратегию и выдаёт современные каперские свидетельства хакерам. И хотя убедительных доказательств тому не существует, многочисленные источники, в том числе Минфин США, указывают на то, что российские власти предоставляют защиту киберпреступникам. Взамен хакеры не нападают на Россию и её союзников.

Бывший руководитель Кибернетического командования США Майкл Роджерс подтвердил, что им давно уже известно о том, что российские спецслужбы имеют взаимоотношения с хакерами, которые совершают кибератаки на американские объекты.

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