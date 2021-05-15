EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Состояние российских миллиардеров превысило треть ВВП страны
Захарова прокомментировала "таинственную продажу" чешского оружия
Киев "охотно" обменяет Медведчука на осуждённых в России украинцев
В Госдуме отреагировали на "испуг" Украины
Ильназ Галявиев рассказал о своих жестоких намерениях ещё в 2016 году
"Роскосмос" поздравил Китай с посадкой космического аппарата на Марс
Соловьёв осудил получившую вид на жительство в Латвии Хаматову
Топ-5 причин не пользоваться телефоном в туалете
Депутат Мосгордумы считает МФО "исключительно коррупционной схемой"

Bloomberg: Путин выдаёт хакерам разрешения на кибератаки

Политика » Власть » Кремль

Джеймс Ставридис в колонке Bloomberg сравнил президента РФ Владимира Путина с британской королевой Елизаветой I, которая заставила работать пиратов на страну.

Bloomberg: Путин выдаёт хакерам разрешения на кибератаки

В материале говорится, что Путин возродил систему выдачи "каперских свидетельств", которую Англия использовала в 16 веке для борьбы с Испанией. Королева Елизавета I выдавала их пиратам и они грабили испанские корабли, везущие драгоценности из колоний.

По всей видимости, Кремль позаимствовал стратегию и выдаёт современные каперские свидетельства хакерам. И хотя убедительных доказательств тому не существует, многочисленные источники, в том числе Минфин США, указывают на то, что российские власти предоставляют защиту киберпреступникам. Взамен хакеры не нападают на Россию и её союзников.

Бывший руководитель Кибернетического командования США Майкл Роджерс подтвердил, что им давно уже известно о том, что российские спецслужбы имеют взаимоотношения с хакерами, которые совершают кибератаки на американские объекты.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Атака на трубопровод в США - дело рук российских хакеров?
Автор: Анастасия Гостищева
Последние материалы
Bloomberg: Путин выдаёт хакерам разрешения на кибератаки
Израиль попал ракетным ударом по 11-этажному зданию мировых СМИ
Явус Ахмадов: русская наука дала миру представление о горцах Кавказа
Павел Воля нашёл для Матвиенко настоящую "русскую женщину" для Евровидения
Состояние российских миллиардеров превысило треть ВВП страны
Захарова прокомментировала "таинственную продажу" чешского оружия
Киев "охотно" обменяет Медведчука на осуждённых в России украинцев
В Госдуме отреагировали на "испуг" Украины
Генетик: препарат “Мир-19” дает иммунитет к COVID-19 на 17 лет
Ильназ Галявиев рассказал о своих жестоких намерениях ещё в 2016 году
Популярное
Новости Украины
Депутата Рады избили в прямом эфире ток-шоу

Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Барна устроил драку с нардепом от фракции "Слуга народа" Дмитрием Соломчуком в эфире ток-шоу "Политика без правил".

Депутата Рады избили в прямом эфире ток-шоу
Поляки вступились за президента Лукашенко
Новости Белоруссии
Поляки вступились за президента Лукашенко
Новости Украины
Путин пообещал ответить на проект "анти-Россия". Что он может предпринять?
Мир. Новости мира
Правительство РФ обнародовало список недружественных государств
Соломон Соловьев Знак зодиака 15 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Любовь Степушова Путин пообещал ответить на проект "анти-Россия". Что он может предпринять? Любовь Степушова Игорь Буккер Король Англии измывался над портретом жены Игорь Буккер
Российский шоу-бизнес
Соловьёв осудил получившую вид на жительство в Латвии Хаматову
Мир. Новости мира
Вероятное местонахождение Янтарной комнаты исследуют водолазы
Спасшийся ученик 8 "А" из казанской школы рассказал о нападении
Общество
Спасшийся ученик 8 "А" из казанской школы рассказал о нападении
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников