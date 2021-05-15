Захарова прокомментировала "таинственную продажу" чешского оружия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что "в ситуации тотальной неразберихи" в Праге решили переложить вину на Россию.

Российский МИД обратил внимание на опубликованную чешской газетой "Днес" информацию о "таинственной продаже оружия с печально известных складов в н. п. Врбетице" сразу после взрывов.

Арендатор складов IMEX Group требует возбуждения уголовного дела по факту пропажи "сотен" единиц боеприпасов, оружия и запчастей к нему. Компания уверена, что взрывы не могли уничтожить такое количество оружия. Чешские власти, включая Государственную инспекцию органов безопасности, Национальный центр по борьбе с оргпреступностью, отказались от комментариев.

По мнению Захаровой, это свидетельствует не только о неспособности Чехии "провести объективное расследование", но и выстроить логическую цепочку происходящих в стране безобразий.

Официальный представитель российского МИДа считает очевидным только один факт — при тотальной неразберихе Чехия пытается переложить вину за всё это "на пресловутого "внешнего врага" в лице России".

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