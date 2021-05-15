В Госдуме отреагировали на "испуг" Украины

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя заявление экс-главы МИДа Украины, напомнил, что Киев пугает весь мир российскими "страшилками" уже не первый год.

Он заметил, что "украинская власть занимает откровенно враждебную позицию по отношению к России", любое инакомыслие подавляется репрессиями и запугивания, сообщает RT.

"Что же нам теперь партнёрами их называть?" — спросил депутат.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что президент РФ Владимир Путин никогда не использовал такую лексику по отношению к "соседу", поэтому нужно ждать "очень жёсткого" ответа со стороны Москвы. Бальбек считает, что таким образом Климкин "в очередной раз решил показать себя "мощным аналитиком".

В целом депутат отметил, что при всей напряжённости отношений с Украиной, Россия готова к диалогу. Только для этого нужна "добрая воля украинских политиков".

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