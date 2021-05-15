Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя заявление экс-главы МИДа Украины, напомнил, что Киев пугает весь мир российскими "страшилками" уже не первый год.
Он заметил, что "украинская власть занимает откровенно враждебную позицию по отношению к России", любое инакомыслие подавляется репрессиями и запугивания, сообщает RT.
"Что же нам теперь партнёрами их называть?" — спросил депутат.
Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что президент РФ Владимир Путин никогда не использовал такую лексику по отношению к "соседу", поэтому нужно ждать "очень жёсткого" ответа со стороны Москвы. Бальбек считает, что таким образом Климкин "в очередной раз решил показать себя "мощным аналитиком".
В целом депутат отметил, что при всей напряжённости отношений с Украиной, Россия готова к диалогу. Только для этого нужна "добрая воля украинских политиков".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Барна устроил драку с нардепом от фракции "Слуга народа" Дмитрием Соломчуком в эфире ток-шоу "Политика без правил".