Жители Санкт-Петербурга просят Турчака обратить внимание на участников праймериз

Жители Выборгского и Калининского районов Санкт-Петербурга просят главу партии ЕР А. А. Турчака обратить внимание на внутрипартийные праймериз.

Уже завтра истекает крайний срок подачи заявок на праймериз "Единой России”. Чем ближе развязка — тем больше разгораются страсти. Жители Санкт-Петербурга обеспокоены информацией о том, что в праймериз от их районов будет участвовать вице-президент Национального объединения строителей и член Совета строительной компании "Ноострой” Антон Мороз. Жители Выборгского и Калининского районов грозят в таком случае вообще не проголосовать за единоросов.

Ветеран труда из Санкт-Петербурга Яшина Антонина Николаевна при поддержке рядовых жителей обратилась к Секретарю Генерального совета партии Андрею Турчаку с призывом обратить внимание на участников праймериз партии. В письме утверждается, что Антон Мороз имеет сомнительную репутацию и причастен к обману большого количества дольщиков. По мнению избирателей, целью его выдвижения по 213 избирательному округу является уход от ответственности и дальнейшее строительство многоэтажных зданий в Выборгском и Калининском районах города, где люди и так страдают от слишком плотной застройки:

"Нам стало известно, что по нашему Северному 213 избирательному округу пытается выдвинуться некий Антон Мороз, строитель с сомнительным прошлым, обманувший большое количество дольщиков. Путем коррупционных связей он хочет сфальсифицировать результаты предварительного голосования партии Единая Россия. Его цель — выдвинуться по 213 избирательному округу, чтобы уйти от уголовной ответственности и окончательно застроить Выборгский и Калининский районы. На территории Выборгского и Калининского районов и так очень много случаев уплотнительной застройки, которая разрушает нашу жизнь. Мы все, жители Выборгского и Калининского районов, пострадали от недобросовестных строителей. Нас здесь большинство. У нас есть свой достойный представитель от Единой России Марченко Евгений Евгеньевич, который много лет трудится на округе и постоянно оказывает нам помощь и поддержку. Мы готовы за него голосовать, поддержим его и в его лице партию Единая Россия. В противном случае мы не будем голосовать за Единую Россию и призовем всех жителей сделать то же самое”.

В письме указывается альтернатива в лице Евгения Марченко. В случае его не выдвижения, люди готовы рассмотреть кандидатуры из других партий на предстоящих выборах, и даже готовы активно агитировать за такой вариант основную массу населения.

Если партия не слышит своих избирателей, то она может остаться без их поддержки, проиграв выборы конкурентам. Теперь мяч на стороне главы "Единой России”…