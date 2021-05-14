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"Антироссия": Путин объяснил, во что превращают Украину

Политика

Если оценивать то, что происходит на Украине, можно сделать вывод: страну, похоже, постепенно превращают в "Антироссию". Кроме того, в стране началась политическая "зачистка", которая пока не вызвала реакции представителей Запада.

"Антироссия": Путин объяснил, во что превращают Украину

О ситуации на Украине рассказал российский президент Владимир Путин.

"Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то Антироссию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости", — сообщил президент, открывая в пятницу оперативное совещание с членами Совбеза РФ.​​​​

При этом в стране идёт не только "зачистка" в политическом секторе (совершенно очевидная), но и активно закрываются СМИ, в том числе — общенациональные.

" И ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать, [что они] поддерживают решения подобного рода", — заключил Путин.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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