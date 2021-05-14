Вложат в уши: эксперт назвал ещё одну тему для беседы Байдена и Путина

Одной из тем, которую непременно постараются "вложить в уши" президенту США Джо Байдену перед встречей с российским коллегой Владимиром Путиным, станет хакерская атака на компанию Colonial Pipeline. Однако никаких фактов того, что Россия причастна к инциденту, нет до сих пор.

"[Байдену] ещё будут в уши вкладывать необоснованные доводы, чтобы поднять этот вопрос на встрече с Путиным. Я уверен, что российский президент достойно отстоит наши интересы, потому что никаких доказательств причастности России к атакам нет", — дал комментарий для РИА "Новости" член президиума общероссийской организации "Офицеры России" генерал-майор Михаил Макарук.

По мнению эксперта, атаки могут быть совершены конкурентами для того, чтобы получить преференции. Россия подобными акциями никогда не занималась, резюмировал он.

Напомним, что президент США ранее уже успел сообщить, что у Вашингтона есть подозрения касательно России, поскольку хакеры, ответственные за взлом, работали якобы именно из РФ.

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