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Депутат ДНР предложил открыть в Донбассе участки на выборах в Госдуму

Политика

Депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг заявил, что на территории непризнанных республик необходимо открыть участки для голосования во время выборов в Госдуму. По его мнению, это увеличит количество людей, которые смогут отдать свой голос за одну из партий.

Депутат ДНР предложил открыть в Донбассе участки на выборах в Госдуму

Бриг утверждает, что в случае организации участков на территории России проголосовать смогут не более 10% жителей республик с российскими паспортами. В то же время, ожидается, что к осени количество таких людей достигнет 700 тыс. человек.

"Если России нужно количество голосов, которые проголосуют активно и по большей части, скорее всего, за известные, за правящие партии, то, я думаю, что логично было бы открыть здесь участки", — приводит URA.RU слова Брига.

Шансы появления участков минимальны

Президент "Ассоциации политических юристов" Роман Смирнов считает, что шансы открытия участков в Донецке и других городах республик минимальны. По его словам, это очень сложная юридическая процедура.

"Говорить о том, что участки будут весьма сомнительно, потому что эта процедура сама по себе юридически непростая", — заявил Смирнов.

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Как ДНР и ЛНР будут интегрироваться в Россию?
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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