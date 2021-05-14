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В СФ сообщили, что смертную казнь в России вернуть невозможно

Политика

Отменить мораторий на смертную казнь в РФ невозможно, это неоднократно подтверждали в Конституционном суде страны.

В СФ сообщили, что смертную казнь в России вернуть невозможно

"Вариантов, при которых может быть отменен мораторий на смертную казнь, нет. Есть решение Конституционного суда РФ о невозможности возвращения смертной казни у нас в стране", — сообщил сообщил РИА "Новости" председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

16 мая — знаковая для страны дата: именно в этот день был российским президентом был подписан указ "О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы". В этом году исполняется 25 лет с момента подписания документа.

Клишас отметил, что в КС ранее не раз подтверждали, что возвращение смертной казни в РФ невозможно. Мотивация такова: поскольку долгое время смертная казнь была запрещена, в стране успели сформироваться гарантии по части прав человека — в частности, на то, что смертной казни людей не подвергнут.

По сути, за прошедшее время развился определённый конституционно-правовой режим. Да и во всём мире заметна тенденция исключения смертной казни из списка мер наказания даже в исключительных случаях.

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3 железных аргумента ПРОТИВ возвращения СМЕРТНОЙ КАЗНИ
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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