В ГД уточнили, когда пенсии по инвалидности станут беззаявительными

Хорошие новости для пенсионеров: во втором чтении принят законопроект, согласно которому будут вводить беззаявительный порядок получения пенсий по инвалидности. Новшество планируется "активировать" уже с 1 января 2022 года.

Схема, согласно представленным документам, будет проста:

информация вносится в базу федерального реестра инвалидов; оттуда она отправляется в ПФР в автоматическом режиме; ПФР рассматривает данные в пятидневный срок; ПФР извещает человека о том, что пенсия успешно назначена.

Деньги пенсионерам придут на тот банковский счёт, который указан в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

Также планируется и ввести так называемую презумпцию согласия в вопросе увеличения пенсий.

"Предположим, доплата лицам, достигшим 80-летнего возраста, в виде второй фиксированной выплаты. Или человеку положена доплата до прожиточного минимума — он является пенсионером, получающим пенсию ниже прожиточного минимума в субъекте РФ. Или у человека была пенсия по потере кормильца, а есть возможность получать страховую пенсию, которая более высокая. Во всех этих случаях человек должен прийти и написать заявление. Зачем? Что, есть люди, которые против того, чтобы им назначали более высокую выплату?", — уточнил для журналистов детали первый замглавы фракции думских единороссов Андрей Исаев.

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