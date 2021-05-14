Крупным иностранным ИТ - компаниям, отказывающимся открывать офисы и иметь официальное представительство в России, может быть полностью запрещена реклама на их сайтах и запрещен прием любых форм оплаты.
Так считает депутат Госдумы от "Единой России" Александр Хинштейн, предложивший соответствующий законопроект.
По словам политика, новый закон – если будет одобрен и принят - не ущемит интересы пользователей, а заставит компании отчитываться по законам нашей страны.
“Наш законопроект обяжет владельцев крупных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией более 500 тысяч человек в России открыть официальные представительства и в нести ответственность за их деятельность, в том числе в органах власти и судах”, - написал Хинштейн в Telegram, отметив, что отказ подчиниться повлечет за собой законные санкции, в том числе полный запрет на прием платежей и ограничения на рекламу.
“К сожалению, многие ИТ-гиганты открыто злоупотребляют своим монопольным положением, нарушая требования нашего законодательства”, - пояснил он.
По словам Хинштейна, единственный способ добиться комплаенса (с англ: действие в соответствии с запросом или указанием; повиновение – прим.ред) от иностранных IT-компаний - это создать для них экономические стимулы к соблюдению российского законодательства.
Напомним, что в последние месяцы ряд социальных медиакомпаний подвергся давлению со стороны российских властей за отказ выполнять требования об удалении контента.
В частности, Twitter по решению суда обязал выплатить штраф в размере 4 млн рублей за отказ хранить данные российских пользователей социальной сети на территории РФ.
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