Через не хочу: иностранным компаниям придётся открывать офисы в России

Крупным иностранным ИТ - компаниям, отказывающимся открывать офисы и иметь официальное представительство в России, может быть полностью запрещена реклама на их сайтах и запрещен прием любых форм оплаты.

Так считает депутат Госдумы от "Единой России" Александр Хинштейн, предложивший соответствующий законопроект.

По словам политика, новый закон – если будет одобрен и принят - не ущемит интересы пользователей, а заставит компании отчитываться по законам нашей страны.

В настоящее время иностранные технологические компании часто избегают требований российских властей, поскольку у них нет физической базы внутри страны, а игнорирование юридических запросов обычно остается безнаказанным.

“Наш законопроект обяжет владельцев крупных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией более 500 тысяч человек в России открыть официальные представительства и в нести ответственность за их деятельность, в том числе в органах власти и судах”, - написал Хинштейн в Telegram, отметив, что отказ подчиниться повлечет за собой законные санкции, в том числе полный запрет на прием платежей и ограничения на рекламу. “К сожалению, многие ИТ-гиганты открыто злоупотребляют своим монопольным положением, нарушая требования нашего законодательства”, - пояснил он.

По словам Хинштейна, единственный способ добиться комплаенса (с англ: действие в соответствии с запросом или указанием; повиновение – прим.ред) от иностранных IT-компаний - это создать для них экономические стимулы к соблюдению российского законодательства.

Напомним, что в последние месяцы ряд социальных медиакомпаний подвергся давлению со стороны российских властей за отказ выполнять требования об удалении контента.

В частности, Twitter по решению суда обязал выплатить штраф в размере 4 млн рублей за отказ хранить данные российских пользователей социальной сети на территории РФ.

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