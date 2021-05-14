Россия не планирует интегрировать ДНР и ЛНР, несмотря на сообщения о том, что Евросоюз якобы считает, что Москва медленно пытается поглотить части восточной Украины.
Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал статью, опубликованную американским агентством Bloomberg, в которой цитируется некий документ, распространённый официальным Брюсселем.
"Россия никого не планировала и не планирует поглощать”, — заявил Песков журналистам.
Напомним, что в материале Bloomberg ЕС обвиняет Россию в попытке "де-факто интегрировать” части восточной Украины "с помощью ряда различных средств", включая выдачу российских паспортов ее жителям.
К слову, год назад, в июле 2020-го, вопрос о планах России по интеграции Донбасса представителю Кремля уже задавали в связи с заявлением экс-премьер-министра ДНР Александра Бородая.
И тогда Песков отмечал, что Москва всегда поддерживала самопровозглашенную республику и продолжит делать это в дальнейшем.
А ещё уточнил, что жители ДНР и ЛНР могут по своему желанию получить гражданство России. Но это делается из "сугубо гуманитарных соображений".
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