Захарова сравнила Берлин с "флагманом антироссийских сил"

Председательство Германии в Совете Европы, длившееся шесть месяцев, разочаровало Россию. В Берлине занимались тем, что ставили выше всего "блоковые интересы" и не укрепляли связи между членами СЕ.

Комментарий касательно итогов нахождения Берлина "у руля" СЕ предоставила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что именно через СЕ организовали атаку на Россию.

"Мы разочарованы председательством Германии в этой структуре [Совете Европы], руками которой была организована эта атака на нашу страну. На протяжении всех шести месяцев Берлин вёл себя не как лидер общеевропейской организации, а как флагман антироссийских сил, ставил блоковые интересы выше уставной цели Совета Европы, а именно укрепления единства между его членами", — высказалась Захарова.

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